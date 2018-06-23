Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 2vom 23.06.2018
23 Min.Folge vom 23.06.2018Ab 6

Nur Fleisch auf dem Rost ist viel zu langweilig, deshalb erweitert Enie van de Meiklokjes das Rezepte-Spektrum um kreative Food-Ideen für das perfekte Barbecue. Was sind die leckersten Grill-Desserts zum Nachmachen, und welche sommerliche Limonade verleiht dem Grillabend das gewisse Etwas? Enie zeigt, wie man ganz einfach eine fruchtig-leckere Tomate-Mozzarella-Variante zaubert und verrät, was in anderen Ländern auf dem Grill landet.

