Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Urlaub Zuhause

sixxStaffel 3Folge 7vom 21.07.2018
Folge 7: Urlaub Zuhause

24 Min.Folge vom 21.07.2018Ab 6

Urlaub in den eigenen vier Wänden ist schön - vor allem, wenn man die passenden Rezepte zum Schlemmen hat. Egal, ob Trendfood aus dem sonnigen Kalifornien, verrückte Sushi-Burger-Kreationen mit einem Hauch Fernost oder die neuesten Pizza-Variationen aus Bella Italia - diese internationalen Gerichte bringen das Urlaubsgefühl direkt nach Hause!

