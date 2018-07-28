Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 8: Mega vs. Mini
24 Min.Folge vom 28.07.2018Ab 12
Gigantische Kreationen zum Staunen und winzig kleine Leckerbissen zum Snacken: Enie van de Meiklokjes stellt extravagante Riesen-Hochzeitstorten in Indonesien und überdimensionale XXL-Burger in den USA vor. "Mini statt mega" ist das Motto hingegen in Japan. Enie zeigt die verrücktesten Miniatur-Food Kreationen aus Fernost und verrät, wie man leckere Snacks im XXS-Format für eure nächste Party zaubert.
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
