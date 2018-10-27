Schaurig-schöne HerbstgerichteJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 11: Schaurig-schöne Herbstgerichte
24 Min.Folge vom 27.10.2018
Enie zeigt heute herbstliche Rezepte, die uns köstlich durch die kühle Jahreszeit bringen. Mit dabei sind ein ganzes Menü aus Maronen, Heißgetränke mit duftenden Gewürzen und jede Menge schaurig-schöner Ideen für eure Halloween-Party. Mit diesen "unheimlichen" Kreationen bringt ihr eure Gäste auch kulinarisch zum Gruseln - garantiert!
