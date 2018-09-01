Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Happy Food

sixxStaffel 3Folge 13vom 01.09.2018
Happy Food

Happy FoodJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 13: Happy Food

24 Min.Folge vom 01.09.2018Ab 6

Heute stellen wir euch Essen vor, das nicht nur gesund ist, sondern auch schmeckt und happy macht! Enie zeigt leckere Rezepte mit Zutaten, die Serotonin enthalten - der Stoff, der glücklich macht! Außerdem: Was hat es mit dem Trend "Nicecream" auf sich und kann man das Happy Food "Süßkartoffel" eigentlich auch toasten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Alle 7 Staffeln und Folgen