sixxStaffel 3Folge 18vom 06.10.2018
23 Min.Folge vom 06.10.2018Ab 6

In der heutigen Folge erklärt Enie, wie man bekannte Naschereien, die man sonst fertig kauft, ganz einfach selbst machen kann: von Schokotoffees, über Erdnussflips bis hin zum selbstgedruckten Weingummi.

sixx
