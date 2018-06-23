Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 2: Grillen 2.0
23 Min.Folge vom 23.06.2018Ab 6
Nur Fleisch auf dem Rost ist viel zu langweilig, deshalb erweitert Enie van de Meiklokjes das Rezepte-Spektrum um kreative Food-Ideen für das perfekte Barbecue. Was sind die leckersten Grill-Desserts zum Nachmachen, und welche sommerliche Limonade verleiht dem Grillabend das gewisse Etwas? Enie zeigt, wie man ganz einfach eine fruchtig-leckere Tomate-Mozzarella-Variante zaubert und verrät, was in anderen Ländern auf dem Grill landet.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx