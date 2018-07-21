Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 7: Urlaub Zuhause
24 Min.Folge vom 21.07.2018Ab 6
Urlaub in den eigenen vier Wänden ist schön - vor allem, wenn man die passenden Rezepte zum Schlemmen hat. Egal, ob Trendfood aus dem sonnigen Kalifornien, verrückte Sushi-Burger-Kreationen mit einem Hauch Fernost oder die neuesten Pizza-Variationen aus Bella Italia - diese internationalen Gerichte bringen das Urlaubsgefühl direkt nach Hause!
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
6
Copyrights:© sixx