Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 5: Zuckersüße Kunst
24 Min.Folge vom 11.08.2018Ab 6
Enie van de Meiklokjes weiht die Zuschauer in das Geheimnis der atemberaubendsten Dessert-Illusionen ein und zeigt, wie eine Britin gigantische Meisterwerke aus purer Schokolade erschafft. Außerdem besucht sie eine Dessert-Künstlerin in Bangkok. Tipps gibt's außerdem zum Thema "Kreatives Backen" für zuhause.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx