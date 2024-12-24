Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Royaler Reinfall

sixxStaffel 6Folge 10vom 24.12.2024
Royaler Reinfall

Royaler ReinfallJetzt kostenlos streamen

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Folge 10: Royaler Reinfall

43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Bailee hat gleich mehrere Tattoos, die sie loswerden möchte. Diesmal will sie einen Schriftzug auf ihrem Hinterteil verschwinden lassen und gegen eine Blume tauschen. Aaron hingegen wünscht sich ein Tattoo, das ihn an ein einschneidendes Erlebnis aus seiner Vergangenheit erinnert: Ein Portrait seines großen Vorbildes soll in Zukunft seinen Körper zieren.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
sixx
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Alle 1 Staffeln und Folgen