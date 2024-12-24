Zum Inhalt springenBarrierefrei
DIY-Desaster

sixxStaffel 6Folge 3vom 24.12.2024
Folge 3: DIY-Desaster

44 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Daniel hat sich im Urlaub ein Tattoo zugelegt, das die Liebe zu seinem Job widerspiegeln sollte. Nun möchte er es mit einem Gladiator-Motiv covern. Auch Jemma benötigt die Hilfe der Tattoo-Künstler, denn auch sie trägt einen Schriftzug auf dem Körper, der ganz schnell verschwinden soll.

