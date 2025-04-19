Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Wander-Tattoo

sixxStaffel 6Folge 11vom 19.04.2025
Folge 11: Das Wander-Tattoo

43 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12

Fußballfan Lee hat sich aus Euphorie ein Tattoo stechen lassen, das er nun unbedingt wieder loswerden möchte. Der Schriftzug auf seinem Bein soll einem traditionelleren Motiv weichen. Schließlich entscheidet er sich für Sketches Entwurf eines Bärenkopfes.

sixx
