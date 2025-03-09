Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 12vom 09.03.2025
44 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12

Hollie möchte ein Tattoo covern, das sie eigentlich sehr gern mag. Doch die Proportionen passen absolut nicht zusammen. Da das Bild auf ihrem Körper sehr viel Platz einnimmt, soll in Zukunft ein ausgefallenes maritimes Schmuckstück ihren Bauch zieren.

