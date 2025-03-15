Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 13vom 15.03.2025
44 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Harry möchte einen Schriftzug covern lassen, das ihn an eine vergangene Phase seines Lebens erinnert. Stattdessen wünscht er sich ein filigranes Frauenportrait auf der Unterseite seines Oberarms. Können die Künstler Harry von einem ihrer Entwürfe überzeugen?

sixx
