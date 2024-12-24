Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 5: Katzen-Dilemma
43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Gemma trägt ein zweideutiges Motiv auf ihrem Oberschenkel - eine Jugendsünde für die sie sich heute schämt. Deshalb soll das unsägliche Tattoo so schnell wie möglich verschwinden. Währenddessen entwirft Uzzi ein Cover-Up für Craigs kitschiges Drity-Dancing-Tattoo.
