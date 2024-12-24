Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Staffel 6Folge 5vom 24.12.2024
Folge 5: Katzen-Dilemma

43 Min.Ab 12

Gemma trägt ein zweideutiges Motiv auf ihrem Oberschenkel - eine Jugendsünde für die sie sich heute schämt. Deshalb soll das unsägliche Tattoo so schnell wie möglich verschwinden. Währenddessen entwirft Uzzi ein Cover-Up für Craigs kitschiges Drity-Dancing-Tattoo.

