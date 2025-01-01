Teenager werden Mütter
Folge 1: Episode 1
62 Min.Ab 12
Vierfach-Teenie-Papa Marcell und Vanessa haben geheiratet und leben nun gemeinsam mit ihrem neugeborenen Sohn Joel in Linz. Doch das Glück der Familie wird von einer besorgniserregenden Diagnose überschattet: Bei Joel wurde ein Genfehler festgestellt. Neu bei "Teenager werden Mütter" ist die 17-jährige Mimi. Die Auszubildende wurde direkt von einem One-Night-Stand schwanger und der Vater lässt nun nichts mehr von sich hören.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
