Teenager werden Mütter
Folge 6: Episode 6
61 Min.Ab 12
Künstliche Befruchtung bei Vicky und Nadine: Die frisch Verliebten machen nach dem Zusammenziehen den nächsten großen Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft. Ob aus dieser spontanen aber festentschlossenen Aktion bald Ernst wird? Die beiden machen sich auf den Weg ins Wunschbaby-Zentrum, um sich beraten zu lassen. Die hochschwangere Melanie steht vor ihrer zweiten Geburt. Die Angst vor dem Kreuzstich für die geplante Kaiserschnitt-OP ist groß.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen