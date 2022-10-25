Teenager werden Mütter
Folge 9: Episode 9
62 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12
Staffelfinale bei "Teenager werden Mütter"! Familiendrama pur: Nach einem heftigen Streit zwischen Kevins Eltern und seiner Freundin Jessi ist die Lage endgültig eskaliert. Familienidylle pur herrscht dagegen im oberösterreichischen Wels. Denn Edith und ihr Freund Daniel haben mit Cloés Papa Mo und dessen neuen Freundin Kathrin Frieden geschlossen.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 16, Season 18-19: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 13-15, Season 17: ODEON Entertainment Productions GmbH & © Season 18-20: ATV
Enthält Produktplatzierungen