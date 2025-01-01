Teenager werden Mütter
Folge 7: Episode 7
60 Min.Ab 12
Jung-Mama Jessi wird zur "Kevin-Testerin": Kevin will für seinen Nachwuchs ein guter Vater sein und nachdem gut Ding Weile braucht, stellt Jessi schon jetzt seine Papa-Künste auf die Probe. Dass die beiden wirklich ein Mädchen bekommen sollen, mag der werdende Vater jedoch noch nicht ganz glauben. Er sieht weiterhin eine 20-prozentige Chance, dass es ein Bub wird.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen