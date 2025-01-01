Teenager werden Mütter
Folge 5: Episode 5
63 Min.Ab 12
Melanie und Andi erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Das Sexleben der beiden scheint allerdings unter der Schwangerschaft zu leiden. Kevin und Jessica befinden sich nach wie vor im Kreuzverhör von Kevins Eltern. Noch vor der Geburt des ersten Kindes will Kevins Vater von Jessica wissen, ob noch weiterer Nachwuchs geplant ist. Ganz andere Probleme hat Jungmami Vicky, und zwar mit Andi, dem Vater ihrer kleinen Emily.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen