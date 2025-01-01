Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Episode 2

Staffel 13Folge 2
Episode 2

Teenager werden Mütter

Folge 2: Episode 2

59 Min.Ab 12

Nach der Trennung von ihrem Ex schwebt Vicky nun wieder auf Wolke sieben: Sie hat sich in die Tirolerin Nadine verliebt. Gemeinsam mit ihrer neuen Flamme will die junge Mutter ihre Sorgen hinter sich lassen, die ihr ihre letzte Beziehung bereitet hat. Jessica und Kevin erwarten ein Kind. Doch beide machen sich Sorgen: Er ist aktuell arbeitslos und sie glaubt wegen ihrer Magersucht nicht kräftig genug für die anstehende Geburt zu sein.

