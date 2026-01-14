Die Eigentums-Verteilungs-ProblematikJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 10: Die Eigentums-Verteilungs-Problematik
19 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Sheldon und Amy wollen es sich in Pennys Apartment gemütlich machen und umdekorieren. Daher möchte Sheldon einige Sachen aus seiner alten Wohnung rüberholen. Allerdings ist er nicht in der Lage, sich vernünftig mit Leonard über die Aufteilung der gemeinsamen Besitztümer zu einigen ... Zwischen Stuart und Raj entbrennt ein Wettkampf: Beide möchten für Howard und Bernadette da sein und versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen