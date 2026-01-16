Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Zonen der Privatsphäre

ProSiebenStaffel 10Folge 16vom 16.01.2026
Folge 16: Die Zonen der Privatsphäre

17 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6

Rajs Vater hat keine Lust mehr, seinem Sohn eine Frau zu suchen oder ihn finanziell zu unterstützen. Zunächst ist Raj deswegen sehr frustriert, doch nach einem Gespräch mit seinen Freunden sieht er die Sache etwas anders. Amy und Sheldon haben Krach, weil Sheldon ein sehr intimes Detail ihrer Beziehung an der Uni ausgeplaudert hat - und nicht versteht, was daran falsch war.

