The Big Bang Theory
Folge 18: Die Notausstiegs-Hypothese
19 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6
Raj braucht eine neue Bleibe, weil seine Wohnung zu teuer ist. Sowohl Howard und Bernadette als auch Penny und Sheldon bieten ihm Unterschlupf an. Allerdings hat das weitreichende Konsequenzen für die Clique - erst recht, als sich Leonards Mutter Beverly mit einer gewagten psychologischen These mehr oder weniger ungewollt einmischt ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen