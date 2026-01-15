Die Charlie-Brown-GleichungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 15: Die Charlie-Brown-Gleichung
20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6
Leonard, Howard und Sheldon kommen im Gyroskop-Projekt gut voran. Doch dann findet Sheldon einen Weg, das Gyroskop noch kleiner zu bauen. Howard und Leonard wollen davon nichts wissen und verbannen ihn mit einem Trick aus dem Labor - zu voreilig, wie sich herausstellt. Bernadette hat die Nase voll vom Eltern-Alltag, deswegen wollen Penny und Amy mit ihr ausgehen. Der Abend endet allerdings unerwartet.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
