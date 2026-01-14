Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Feiertags-Zusammenfassung

ProSiebenStaffel 10Folge 12vom 14.01.2026
Die Feiertags-Zusammenfassung

Folge 12: Die Feiertags-Zusammenfassung

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach den Weihnachtsfeiertagen kommt die Clique das erste Mal wieder zusammen, um sich auszutauschen. Jeder hat etwas zu erzählen: Sheldon und Amy waren bei Mary in Texas und mussten eine Krise der besonderen Art durchstehen. Penny und Leonard haben sich wegen des Christbaums in die Wolle bekommen, und Bernadette und Howard hatten mit ihrem Nachwuchs alle Hände voll zu tun ...

