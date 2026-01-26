Der Hüpfburg-EnthusiasmusJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 11: Der Hüpfburg-Enthusiasmus
19 Min.Folge vom 26.01.2026
Zwischen Howard und Raj herrscht immer noch Eiszeit. Schließlich eskaliert der Streit - in einer Hüpfburg ... Sheldon ist unterdessen damit beschäftigt, für Amy zum Geburtstag ein Dinner ganz im Geiste ihrer Lieblingsserie "Unsere kleine Farm" zu kreieren. Allerdings hat er nicht mit den Folgen des Ganzen gerechnet.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen