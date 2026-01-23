The Big Bang Theory
Folge 9: Die Bitcoin-Odyssee
19 Min.Folge vom 23.01.2026
Vor vielen Jahren haben Howard, Leonard und Raj Bitcoins im Internet gesammelt. Nun ist die digitale Währung richtig viel Wert, und sie wollen ihren Schatz in echte Dollars umwandeln. Doch sie haben die Rechnung ohne einen ganz speziellen Laptop und ohne Sheldon gemacht ...
