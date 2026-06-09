The Big Bang Theory
Folge 14: Die Zeitzonen-Klausel
19 Min.Folge vom 09.06.2026
Nach einem seiner Planetariums-Vorträge spricht die hübsche Nell Raj an, und die beiden beginnen eine Affäre. Doch Nell ist noch verheiratet - und ihr Mann Oliver steht bald bei Raj auf der Matte ... Sheldon versucht unterdessen einen Platz zu finden, an dem er ungestört an der String-Theorie arbeiten kann. Da fällt ihm sein altes Zimmer bei Penny und Leonard ein ...
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen