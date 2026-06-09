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The Big Bang Theory

Die Zeitzonen-Klausel

ProSiebenStaffel 11Folge 14vom 09.06.2026
Die Zeitzonen-Klausel

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The Big Bang Theory

Folge 14: Die Zeitzonen-Klausel

19 Min.Folge vom 09.06.2026

Nach einem seiner Planetariums-Vorträge spricht die hübsche Nell Raj an, und die beiden beginnen eine Affäre. Doch Nell ist noch verheiratet - und ihr Mann Oliver steht bald bei Raj auf der Matte ... Sheldon versucht unterdessen einen Platz zu finden, an dem er ungestört an der String-Theorie arbeiten kann. Da fällt ihm sein altes Zimmer bei Penny und Leonard ein ...

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