The Big Bang Theory
Folge 3: Die Entspannungs-Enttäuschung
20 Min.Folge vom 21.01.2026
Im Schlaf zeigt Sheldon eine ganz neue Seite von sich - er scheint entspannt und frei von seinen Zwängen zu sein. Doch als er wieder erwacht, ist dieser neue Wesenszug wie weggeblasen. In gewohnt pedantischer Manier begibt er sich weiterhin auf die Suche nach dem perfekten Hochzeitsdatum für sich und Amy. Derweil duellieren Stuart und Raj um die Gunst von Bernadettes neuer Arbeitskollegin ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen