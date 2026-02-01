Die Professor-Proton-RenaissanceJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 6: Die Professor-Proton-Renaissance
21 Min.Folge vom 12.02.2026
Als Sheldon erfährt, dass die Sendung von Professor Proton neu aufgelegt werden soll, will er sich für den Moderations-Job bewerben. Allerdings bekommt ausgerechnet Wil Wheaton den Part. Howard unterzieht sich einer Vasektomie und leidet sehr. Bernadette kümmert sich rührend - doch dann verordnet ihr Gynäkologe ihr Bettruhe, und Penny umsorgt die beiden, was sich recht schwierig gestaltet.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen