The Big Bang Theory
Folge 16: Das Babynamen-Theater
19 Min.Folge vom 09.06.2026
Bernadette hat die Schwangerschaft gründlich satt und unternimmt alles Mögliche, um Wehen einzuleiten - ohne Erfolg. Unterdessen rutscht Amy gegenüber Howard heraus, dass Bernadette den kleinen Michael nennen will, nach ihrem Vater. Howard lehnt den Namen rigoros ab und stellt Bernadette zur Rede. Irgendwann diskutiert die gesamte Clique über einen passenden Vornamen für das zweite Wolowitz-Baby.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen