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The Big Bang Theory

Das Babynamen-Theater

ProSiebenStaffel 11Folge 16vom 09.06.2026
Das Babynamen-Theater

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The Big Bang Theory

Folge 16: Das Babynamen-Theater

19 Min.Folge vom 09.06.2026

Bernadette hat die Schwangerschaft gründlich satt und unternimmt alles Mögliche, um Wehen einzuleiten - ohne Erfolg. Unterdessen rutscht Amy gegenüber Howard heraus, dass Bernadette den kleinen Michael nennen will, nach ihrem Vater. Howard lehnt den Namen rigoros ab und stellt Bernadette zur Rede. Irgendwann diskutiert die gesamte Clique über einen passenden Vornamen für das zweite Wolowitz-Baby.

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