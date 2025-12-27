Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Das emotionale Außenklo

ProSiebenStaffel 9Folge 19vom 27.12.2025
Das emotionale Außenklo

Das emotionale AußenkloJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 19: Das emotionale Außenklo

20 Min.Folge vom 27.12.2025

Sheldons Laptop gibt den Geist auf, was für seinen Besitzer ein Drama bedeutet - erst recht, als Amy ihm einfach einen neuen Rechner schenkt. Doch damit nicht genug: Sheldon offenbart seiner Freundin ein brisantes Geheimnis ... Bernadette und Penny helfen Howard und Leonard bei ihrem Wissenschafts-Projekt. Dann müssen die Jungs kurz weg, um Material zu besorgen, gehen aber statt dessen ins Kino - und belügen ihre Frauen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen