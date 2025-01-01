Wie ein Sprung ins kalte Wasser: Die Abnehm-Challenge beginntJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 1: Wie ein Sprung ins kalte Wasser: Die Abnehm-Challenge beginnt
138 Min.Ab 12
Die ersten Tage sind für die Kandidaten besonders hart, denn für die meisten ist es die erste sportliche Betätigung seit Jahren. Nur die Teams, die alles geben und zusammenhalten, überstehen die erste Woche. Schnell liegen die Nerven blank, und es kommt zum ersten großen Streit. Kann sich das verstrittene Team wieder zusammenraufen, oder muss es schon am Ende der ersten Woche seine Koffer packen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen