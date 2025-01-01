Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Trainer- und Tapetenwechsel: Kommt Team Rot damit klar?

SAT.1Staffel 4Folge 7
Trainer- und Tapetenwechsel: Kommt Team Rot damit klar?

Trainer- und Tapetenwechsel: Kommt Team Rot damit klar?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 7: Trainer- und Tapetenwechsel: Kommt Team Rot damit klar?

89 Min.Ab 12

Es ist Woche sieben im Camp und kaum haben sich die Mannschaften an ihre Trainer gewöhnt heißt es: Trainertausch. Bei der ersten Challenge diese Woche müssen die Kandidaten beim Baumstamm-Sägen alles geben. Beim Seile ausgraben gerät dann aber so mancher bereits an seine Leistungsgrenzen. Als Preis winkt die allseits beliebte Immunität - allerdings nur für einen Kandidaten aus dem Siegerteam. Wer landet unter der gelben Linie und muss das Camp verlassen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen