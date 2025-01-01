Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Fröhliches Safe-Knacken - und bittere Fakten zum Thema Übergewicht

SAT.1Staffel 4Folge 3
Fröhliches Safe-Knacken - und bittere Fakten zum Thema Übergewicht

Fröhliches Safe-Knacken - und bittere Fakten zum Thema ÜbergewichtJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 3: Fröhliches Safe-Knacken - und bittere Fakten zum Thema Übergewicht

88 Min.Ab 12

In Woche drei im "Biggest Loser"-Camp treten die ersten Wehwehchen bei den Kandidaten auf. Doch Abnehmen ist auch Kopfsache. Den Kandidaten wird vor Augen geführt, welche Gefahren Übergewicht mit sich bringt. Um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, muss sich jeder von seinem Ballast befreien - im wahrsten Sinne des Wortes: Schubkarren voll mit Fett und Fleischabfällen müssen ausgeleert werden. Der Inhalt entspricht den Kilos, die jedem Kandidaten noch zum Normalgewicht fehlen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen