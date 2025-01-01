Krasse Challenge: Wer holt sich "die Karten der Macht"?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Krasse Challenge: Wer holt sich "die Karten der Macht"?
88 Min.Ab 12
Neun Teams haben die erste Camp-Woche überstanden. Wer kann sich bereits blind vertrauen? Das wird sich zeigen, denn die erste Challenge der Woche müssen die Kandidaten mit verbundenen Augen bestreiten. Das Siegerteam erhält einen besonderen Preis, der ihnen große Macht über die restlichen Kandidaten verleiht. Beim Training gehen die Kandidaten nicht nur physisch, sondern auch psychisch an ihre Grenzen, wenn sie mit schlimmsten Beleidigungen konfrontiert werden.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen