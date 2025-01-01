Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2013?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 13: Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2013?
151 Min.Ab 12
Mit mehr als drei Tonnen Gesamtgewicht traten die 20 Kandidaten von "The Biggest Loser" zum großen Abnehm-Wettkampf an. Im Finale kommt es zum großen Wiedersehen der Kandidaten - und zu fassungslosem Staunen: Mehr als 770 Kilo konnten die Teilnehmer insgesamt abnehmen. Aber wer wird am Ende die 50.000 Euro Siegprämie mit nach Hause nehmen? Wer ist dem inneren Schweinehund nach dem Camp wieder erlegen? Und wer kann die 66kg-Superabnahme von Vorjahressieger Jack knacken?
