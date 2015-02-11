Männer oder Frauen? Welches Team ist stärker?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Männer oder Frauen? Welches Team ist stärker?
105 Min.Folge vom 11.02.2015Ab 12
Welches ist das stärkere Geschlecht? Diese Frage stellt sich auch in der zweiten Woche bei "The Biggest Loser". Doch zunächst gilt es den Zusammenhalt der jeweiligen Teams zu stärken. Die Frauen leiden noch unter der Niederlage der letzten Woche. Ramin ist sauer auf die Männer, weil einer seiner Schützlinge aus der Reihe tanzt. Welches Team wird es schaffen und die Herausforderungen dieser Woche mit Durchhaltevermögen und Willensstärke meistern?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
