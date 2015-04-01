Die Hölle: Die Wochen-Challenges bringen alle an ihre GrenzenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Die Hölle: Die Wochen-Challenges bringen alle an ihre Grenzen
105 Min.Folge vom 01.04.2015Ab 12
Kurz vor dem Halbfinale müssen die Kandidaten alles geben. Campchefin Dr. Christine Theiss hat sich noch einmal große Herausforderungen überlegt. Nur wer auch die letzten Kraftreserven mobilisiert, kann weiter um den Titel "The Biggest Loser 2015" kämpfen. Bei der finalen Challenge denken gleich mehrere Kandidaten ans Aufgeben - zu unerreichbar scheint das Ziel. Ein Kandidat ist krank und kann nicht teilnehmen. Bedeutet das das Ende auf der Waage?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen