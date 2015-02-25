Neue Teams: Da macht das feucht-fröhliche Training richtig SpaßJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 4: Neue Teams: Da macht das feucht-fröhliche Training richtig Spaß
103 Min.Folge vom 25.02.2015Ab 12
Diese Woche teilt Camp-Chefin Dr. Christine Theiss die Kandidaten in neue Teams ein. Während einige Teilnehmer mit dieser Veränderung gut zurechtkommen, haben andere ihre Probleme damit. Nur zusammen mit ihrem Teampartner können die Kandidaten in dieser Woche bestehen - denn es heißt "mitgefangen, mitgehangen", und am Ende der Woche muss ein komplettes Team gehen. Die Waage entscheidet und verzeiht keine Pause im "The Biggest Loser"-Camp.
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
