The Biggest Loser

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 18.02.2015
Folge 3: Überraschende Abschiede und eine echte Zitterpartie

105 Min.Folge vom 18.02.2015Ab 12

Die turbulente dritte Woche im "The Biggest Loser"-Camp beginnt mit einem Krankenhausbesuch. Muss ein Kandidat das Camp vorzeitig verlassen? In dieser Woche liegen die Nerven blank: Einige Kandidaten müssen an ihre Motivation erinnert werden. Die Coaches unterstützen die Männer und Frauen dabei und konfrontieren die Kandidaten auf unterschiedlichste Art und Weise mit ihrer Vergangenheit. Eine emotionale Reise, die nicht für alle mit einem Erfolg auf der Waage endet ...

SAT.1
