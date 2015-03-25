Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Schreien erlaubt: Zieht die 18-Tonnen-Lok!

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 25.03.2015
Schreien erlaubt: Zieht die 18-Tonnen-Lok!

Schreien erlaubt: Zieht die 18-Tonnen-Lok!Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 8: Schreien erlaubt: Zieht die 18-Tonnen-Lok!

105 Min.Folge vom 25.03.2015Ab 12

Bei der schweißtreibenden Zug-Challenge müssen die Kandidaten ihre letzten Kraftreserven ausschöpfen. Zur Belohnung hat sich Camp-Chefin Dr. Christine Theiss eine ganz besondere Überraschung ausgedacht, die die Herzen der Kandidaten höher schlagen lässt. Eine wichtige Motivation! So kurz vor dem Halbfinale will keiner der letzten acht Campbewohner ausscheiden. Doch nicht alle von Ihnen haben genug Durchhaltevermögen - und auf der Waage endet der Traum für einen von ihnen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen