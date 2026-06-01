The Closer
Folge 1: Der dritte Mann
46 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
In einer Lagerhalle werden zwei Leichen gefunden. Der eine war ein Drogendealer, der andere der Polizist Tim Martin, der gegen ihn ermittelt hatte. Brenda übernimmt den Fall mit ihrem Team und schließt bald aus, dass sich die beiden Männer gegenseitig erschossen haben. Dass sie sich Martins Hintergrund genauer anschaut und in den eigenen Reihen ermittelt, sorgt nicht gerade für Begeisterung auf dem Revier.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH