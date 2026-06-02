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The Closer

Abhängig

WarnerStaffel 2Folge 10vom 02.06.2026
Abhängig

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The Closer

Folge 10: Abhängig

43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Ginnifer Rawley, eine methsüchtige junge Frau, wird in ihrem Haus erschossen. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus, denn kurz darauf wird die echte Ginnifer lebendig aufgegriffen. Bei der Toten handelt es sich um eine gewisse Marianne. War sie das Ziel des Täters oder hat sie jemand verwechselt? Indes soll Brenda vor Gericht ein Charakterzeugnis für Pope ablegen, damit er das Sorgerecht für seine Kinder bekommt. Im Zuge dessen kommt die Affäre der beiden ans Licht.

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