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The Closer

Mit Sack und Pack

Staffel 2Folge 2vom 01.06.2026
Mit Sack und Pack

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The Closer

Folge 2: Mit Sack und Pack

44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Eine Geschworene stirbt im Beratungszimmer einer Jury offenbar an einem Herzinfarkt. Im ersten Prozess gegen den Angeklagten Vahan Asourian wurde bereits der Augenzeuge der Anklage ermordet. Obwohl Asourian ein berüchtigter Mafia-Boss ist, nehmen Brenda und ihr Team die Ermittlungen auf. Indes ist Fritz nach langem Hin und Her gerade bei Brenda eingezogen, als sich ihre Mutter ankündigt. Sie soll nicht von Fritz wissen, also muss er seine Sachen vorerst wieder packen.

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