The Closer
Folge 6: Paparazzo
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brenda und ihr Team untersuchen den Tod des Paparazzo Anthony Larson. Er starb nach einem Sturz von einem Hotelbalkon - wie sich herausstellt, war es Mord, und offenbar nahm der Täter auch Larsons Kamera mit. Ins Visier der Ermittler rückt bald der Schauspieler Whit Coleman, der in der Tatnacht ebenfalls Gast des Hotels war. Er quartierte sich dort ein, um sich mit einem Mann zu treffen, mit dem er eine Affäre hatte.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH