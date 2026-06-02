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The Closer

Henkersmahlzeit

WarnerStaffel 2Folge 4vom 02.06.2026
Henkersmahlzeit

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The Closer

Folge 4: Henkersmahlzeit

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Karen Bivas, die Managerin eines trendigen Fünf-Sterne-Restaurants, wird in der Küche ihres Lokals brutal erstochen. Das Team nimmt zunächst den Ehemann des Opfers, den äußerst temperamentvollen Chefkoch Paul Bivas, ins Visier. Eines seiner Messer passt zu den zahlreichen Stichwunden. Doch auch Brendas alter Bekannter Dennis Dutton ist verdächtig - allerdings hat er offenbar ein wasserdichtes Alibi.

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