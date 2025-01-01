The Mentalist
Folge 12: Der einzige Zeuge
40 Min.Ab 12
Mit dem superreichen Geschäftsmann Tommy Volker hat Lisbon noch eine Rechnung offen. Auch wenn sie es ihm bisher nicht nachweisen konnte: Er muss in den Mord an seiner Sekretärin verwickelt gewesen sein, eine enttarnte Informantin von Lisbon, für deren Tod sie sich verantwortlich macht. Nun eröffnet sich eine neue Gelegenheit, Volker den Prozess zu machen: Das CBI-Team untersucht den Tod eines Geologen - ein Mord, der Multimillionär Volker endgültig zur Strecke bringen könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 5
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
