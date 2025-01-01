The Mentalist
Folge 17: Der Gedächtnispalast
42 Min.Ab 12
Wer hat US-Army-Sanitäterin Lucy Greene die Kehle durchgeschnitten? Die Liste der Verdächtigen ist lang, schließlich therapierte Lucy traumatisierte Afghanistan-Veteranen. Einer von ihnen ist Pete Coen, der kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat, sich allerdings alle Ereignisse notiert. Dann wären da noch der Ex-Soldat Jacob Lettner, der Brisantes über Lucy zu berichten weiß, und Lucys Chef Dr. Bowman. Patrick Jane ist sich sicher, dass einer der Männer etwas zu verbergen hat ...
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
